Еще два региона отказались от проведения парада Победы 24 июня

Еще в двух российских регионах – Якутии и Пензенской области – решили не проводить парад Победы 24 июня из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

Власти Якутии отменили военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за риска распространения Covid-19. Режим самоизоляции в республике продлен до 21 июня, в связи с этим парад Победы в Якутске проводиться не будет. Вместо парада в Якутске 24 июня состоится торжественное открытие памятника якутскому снайперу, а также пройдут смотр техники военных лет и онлайн-акции.

В Якутии на сегодняшний день зарегистрировано 3122 случая заражения коронавирусом, скончались 23 человека, выздоровели – 1899.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил о переносе парада Победы на более поздний срок из-за опасности распространения Covid-19.

«Ради сохранения здоровья людей 24 июня мы не будем проводить парад, перенесем его проведение на более поздний срок», – сказал глава региона на совещании, которое транслировались на его странице в инстаграме. При этом губернатор анонсировал дальнейшее смягчение ограничительных мер в регионе. «Думаю, на этой неделе мы перейдем на второй этап снятия ограничений и будем стремиться к тому, чтобы полностью ограничения были сняты», – сказал Белозерцев.

В Пензенской области зафиксировано 3823 случая Covid-19, выписаны из больниц после выздоровления 2935 человек, умер 31 пациент. В регионе по 21 июня действует режим повышенной готовности, самоизоляция обязательна для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. Первый этап снятия ограничений в регионе введен 1 июня – жителям разрешили прогулки и занятия физкультурой и спортом на воздухе, открылись непродовольственные магазины с площадью торгового зала до 400 квадратных метров, а также автоцентры.

Ранее решение не проводить парад Победы 24 июня приняли власти более десяти российских городов – Челябинска, Перми, Саранска, Ярославля, Пскова, Оренбурга, Курска, Орла, Белгорода, Петропаловска-Камчатского и др.

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Белгороде перенесли на 12 июля, Орле – на 5 августа, Курске – на 23 августа, Перми – на 3 сентября,

Как сообщал «Новый День», 9 мая парад Победы в Москве и других городах был отменен из-за угрозы коронавируса. Президент РФ Владимир Путин назначил праведение парада на 24 июня. Эта дата выбрана в связи с тем, что в 1945 году в этот день состоялся парад победителей на Красной площади.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.06.20

Екатеринбургским СМИ показали «противоковидный» избирательный участок (ФОТО). / Воробьевы горы в опасности: хотят застроить жильем парк около МГУ. / В России увеличилась суточная прибавка смертей от Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»