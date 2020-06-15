7-месячного ребенка, которого избил отец, сегодня выпишут из больницы – он будет жить у бабушки

7-месячного мальчика, которого в выходные избил прямо в коляске пьяный отец, сегодня выпишут из больницы. Врачи зафиксировали у ребенка ушибы и ссадины. Он будет жить с бабушкой, за его здоровьем будут следить медики.

«Ребенок сегодня выписывается с бабушкой, в больнице у него были зафиксированы ушибы и ссадины. Он выписывается под наблюдение участкового врача по месту жительства», – сообщили корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга.

Напомним, 13 июня днем пьяный мужчина ударил своего 7-месячного сына во дворе одного из домов на улице 8 Марта.

По данным СКР, ребенок находился в коляске, отца начало раздражать, что малыш громко плакал. Подозреваемый стукнул грудничка рукой по лицу. От удара коляска перевернулась, ребенок из нее выпал. Очевидцы происшествия в соцсетях рассказывали, что мужчина ударил ребенка не один раз, а несколько, сообщает «Новый День».

«По итогам комплекса проверочных мероприятий сотрудниками СКР будет принято процессуальное решение», – сообщили в следственном комитете.

Прокуратура также продолжает собственную проверку, новых данных пока нет. Ранее в надзорном ведомстве сообщали, что отец ребенка уже привлекался к административной ответственности за избиение супруги.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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