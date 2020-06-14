Пьяный екатеринбуржец ударил 7-месячного ребенка. Следователи проводят проверку

Накануне днем пьяный мужчина ударил своего 7-месячного сына во дворе одного из домов на улице 8 Марта. По данным СКР, ребенок находился в коляске, отца начало раздражать, что малыш громко плакал. После этого подозреваемый рукой по лицу стукнул грудничка. От удара коляска перевернулась, ребенок из неё выпал.

«В настоящее время следователями СКР выясняются все обстоятельства случившегося с целью дачи действиям гражданина объективной правовой оценки. Опрашиваются сам гражданин, его супруга, очевидцы случившегося. Для установления наличия у ребенка телесных повреждений и определения степени тяжести вреда его здоровью проводится соответствующее экспертное исследование. По итогам комплекса проверочных мероприятий сотрудниками СКР будет принято процессуальное решение, – сообщили в Следственном комитете

Екатеринбург, Владислав Тринько

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