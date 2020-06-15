В отношении отца, избившего 7-месячного малыша, возбуждено уголовное дело

В отношении 37-летнего мужчины, который на выходных во дворе дома избил своего 7-месячного сына в коляске, возбудили уголовно дело за неисполнение обязанностей по воспитанию. Минимальное наказание по статье – штраф, максимальное – 3 года лишения свободы.

«Следственным отделом по Ленинскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1983 г.р. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением)», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Ранее в следственном комитете сообщали, что отец «стукнул грудничка рукой по лицу, от удара коляска перевернулась, ребенок из нее выпал». Теперь версия следователей изменилась: «подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов по улице 8 Марта в Екатеринбурге, желая успокоить своего 7-месячного сына, который плакал в коляске, нанес ребенку несколько ударов рукой».

Напомним, инцидент произошел 13 июня. В прокуратуре сообщили, что отец ребенка уже привлекался к административной ответственности за избиение супруги.

Ребенка 13 июня доставили в больницу, у него были ушибы и ссадины. Сегодня малыша выписали, его здоровью ничего не угрожает. Он будет жить с бабушкой, за ним будет наблюдать участковый врач.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 15.06.20

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