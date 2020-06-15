В Свердловской области становится меньше выявленных случаев коронавируса

На Среднем Урале снижается число выявленных случаев Covid-19 – за последние сутки заболевание подтвердилось у 233 человек. Летальных случаев нет, выписался из больницы 91 человек. Статистику приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего к этому дню в Свердловской области зарегистрировано 9 558 случаев коронавируса, скончались 50 человек. Регион по общему числу заболевших занимает пятое место в стране.

В минувшие выходные губернатор области Евгений Куйвашев поставил под сомнение проведение Парада Победы в Екатеринбурге. Отметим, в ЦВО продолжают репетиции парада. Кроме того, Куйвашев сделал замечание о присутствии ветеранов на параде. «Для пожилых людей по-прежнему действует режим самоизоляции. В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно. Про проведение парада мы ещё посмотрим», – написал он в инстаграме.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 15.06.20

В Екатеринбурге открыли дендропарки – опять без объяснения причин. / В Екатеринбург ненадолго вернется жара до +26. / 7-месячного ребенка, которого избил отец, сегодня выпишут из больницы – он будет жить у бабушки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»