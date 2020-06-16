Второй раз за год: в ЖК «Малевич» мощным фонтаном воды выбило окна в квартирах (ФОТО, ВИДЕО)

Во дворе жилого комплекса «Малевич» сегодня днем фонтаном горячей воды вперемешку с камнями выбило окна в квартирах. Чудом не зацепило детей, которые гуляли рядом на площадке, говорят жители. О пострадавших пока не сообщается.

Фонтан горячей воды в ЖК «Малевич»

«Час назад у жилого дома из-под асфальта поднялся огромный фонтан горячей воды. Выбило окна в одной квартире и на балконе. Вроде никто не пострадал, сейчас еще выясняем, – рассказала «Новому Дню» жительница ЖК «Малевич». – Рядом гуляли мамы с детьми. Они просто бога благодарят, что незадолго до этого ушли из песочницы, иначе неизвестно, что было бы».

По словам жителей, во время ЧП рядом на скамейке сидели двое мужчин. Одного ударило по руке, но не сильно.

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании корреспонденту «Нового Дня» рассказали, что сегодня во дворе данного ЖК проводились локальные гидравлические испытания с помощью передвижной установки. В ходе опрессовки и лопнула труба. Рабочие сразу же отключили давление.

«Повреждение было выявлено почти на детской площадке. Кто-то говорит, что детей задело. Но нам о таких случаях не сообщали. Повреждено остекление на лоджиях жилого дома. Все жильцы, у которых пострадало имущество, могут написать заявление в ЕТК, ущерб будет возмещен, – сообщили в пресс-службе. – Отключения потребителей от водоснабжения нет».

Также в ЕТК добавили, что детская площадка во дворе ЖК «Малевич» расположена в охранной зоне теплосетей, то есть над трубами, что недопустимо. В 2019 году в ходе рейда ЕТК выдавала местной управляющей компании предписание о переносе площадки. Временно она была огорожена лентами, но ненадолго. Затем площадка открылась на том же месте.

Это уже второй случай в ЖК «Малевич». В августе 2019 года фонтаном воды тоже выбивало окна на четвертом этаже дома. Тогда были залиты кухня и коридор в одной из квартир. Жильцы не пострадали.

Фото и видео предоставлены жильцами ЖК «Малевич»

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.06.20

За взятку в 1,7 миллиона рублей будут судить замруководителя регионального управления службы судебных приставов. / В Свердловской области ещё четыре смерти от коронавируса. / На Урале воры выносят из квартир шубы и телевизоры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»