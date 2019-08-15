В ЖК «Малевич» во время опрессовок фонтаном воды с камнями выбило окна (ВИДЕО)

Сегодня утром во дворе жилого комплекса «Малевич» во время опрессовок прорвало трубу. Вода под мощным напором сломала плитку, струей с камнями и грязью выбило окна на четвертом этаже. Проснувшиеся жильцы обнаружили залитые кухню и коридор. Чудом никто не пострадал.

Фонтан воды во дворе жилого дома

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» жители одного из домов в комплексе «Малевич», это уже второй прорыв трубы за последние дни.

«Вчера в одном месте рвануло. Приехала бригада, все раскопали, устранили аварию. А сегодня еще страшнее гейзер забил», – говорят жильцы.

Сегодня рано утром вода из лопнувшей трубы вскрыла асфальт во дворе ЖК и под напором поднялась на высоту четвертого этажа. В одной из квартир водой с камнями выбило окна, залиты кухня и коридор. Камни были на полу, в кошачьей миске. Жильцы говорят: чудом никто не пострадал.

Также залило часть двора и детской площадки. Сейчас на месте работает бригада ЕТК.

«Специалисты ЕТК зафиксировали повреждение двух автомобилей и разбитые окна в жилом доме. Все объекты теплоснабжения застрахованы, ущерб владельцам будет возмещен. Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к устранению повреждений», – прокомментировали в компании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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