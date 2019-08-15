В Екатеринбурге закончился последний этап опрессовок

В Екатеринбурге завершился третий, последний в этом сезоне этап гидравлических испытаний трубопроводов.

Во время опрессовок, которые проходили с позднего вечера понедельника до раннего утра четверга, было выявлено 31 повреждение в районе улиц Серафимы Дерябиной, Решетникова, Посадской, Куйбышева, Восточной, Крылова, Вайнера, Шейнкмана, Волгоградской, Фрезеровщиков, Расковой, Таватуйской, Бакинских Комиссаров, Красных Командиров, Красноармейской, Трамвайного переулка, Сиреневого бульвара. Также, как сообщили в пресс-службе ЕТК, вода вышла на поверхность в районе улицы Куйбышева, Сиреневого бульвара, Трамвайного переулка.

«Специалисты ЕТК зафиксировали повреждение двух автомобилей и разбитые окна в жилом доме. Все объекты теплоснабжения застрахованы, ущерб владельцам будет возмещен. Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к устранению повреждений», – добавили в ЕТК.

Напомним, что нынешний этап опрессовок проходил без отключения горячего водоснабжения, однако температура горячей воды была понижена до 40 градусов по Цельсию и должна быть восстановлена после окончания испытаний.

Екатеринбург, Елена Сычева

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