В Свердловской области протестировали 9 тысяч человек на антитела к Covid-19

В Свердловской области протестировали на антитела к коронавирусу около девяти тысяч человек. Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. По его словам, антитела нашли у 4,7%. «Это выборка по разным возрастам. Результат не говорит о том, что все эти люди переболели, а о том, что у них был контакт с этим вирусом, в какой форме – сказать трудно», – сказал Цветков.

По словам министра, экстраполировать результаты на всю область, как это сделал депутат Александр Ивачев, неправильно. Тот, напомним, прикинул, что в регионе, исходя из цифр минздрава, могли переболеть коронавирусом больше 200 тысяч человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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