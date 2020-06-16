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Вторник, 16 июня 2020, 14:58 мск

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Депутат Ивачев подсчитал, что Covid-19 переболели уже больше 200 тысяч свердловчан

Александр Ивачев

Депутат свердловского заксобрания Александр Ивачев после совещания у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и доклада министра здравоохранения Андрея Цветкова пришел к неожиданным выводам: по его мнению, на Среднем Урале коронавирусом нового типа могли переболеть уже больше двухсот тысяч человек. «По итогам анализа граждан на антитела Covid-19, иммунитет к коронавирусной инфекции есть у 4,7% протестированных. А теперь простая арифметика. 4 325 256 (население области) х 4,7% = 203 287 человек потенциально переболело коронавирусом. Понятно, что это только оценка, но разница с числом выявленных больных большая», – написал депутат в своем фейсбуке.

Напомним, тестирование на антитела стало доступно для всех желающих несколько недель назад. Его проводят и в государственных медицинских учреждениях, например, на Областной станции переливания крови, и в коммерческих медцентрах. Цены – от 800 рублей, а результат обещают сообщить уже на следующий день.

Также ранее в оперштабе региона «Новому Дню» сообщали, что в тестовом режиме брали анализ на антитела у врачей и пациентов двух екатеринбургских больниц, работающих в формате ковидариев. У медиков антител не обнаружили. «У больных в 57% случаев обнаружены антитела, в том числе антитела на ранней стадии развития заболевания – у двух человек, в разгаре заболевания – у 19, на этапе выздоровления – у 35», – отметили в оперштабе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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