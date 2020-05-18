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Понедельник, 18 мая 2020, 09:07 мск

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Медиков в тестовом режиме начали проверять на антитела к коронавирусу

Сотрудников двух екатеринбургских больниц, где работают с «ковидными» пациентами, начали тестировать на антитела к коронавирусу. Об этом «Новому Дню» сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что работа пока ведется в тестовом режиме. Анализы взяли у медработников городской клинической больницы № 40 и центральной городской клинической больницы № 24. «О выводах пока говорить преждевременно», – сказали «Новому Дню» в оперштабе.

С сегодняшнего дня частные медицинские лаборатории стали брать кровь на антитела к коронавирусу у жителей Екатеринбурга. Цена анализа вместе с процедурой забора биоматериала начинается от 870 рублей.

Добавим, что в Москве сплошные тестирования медработников на антитела к коронавирусу показали, что специфический иммунитет есть у 16% сотрудников столичных больниц.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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