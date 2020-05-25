Результаты тестирования на антитела медиков коронавирусных больниц засекретили

У врачей главной больницы Екатеринбурга, где лечат больных с коронавирусом, – ГКБ № 40 – в начале прошлой недели стали брать кровь, чтобы проверить в ней наличие антител к Covid-19. То же сделали и с медиками в ЦГКБ № 24 – ее тоже переориентировали на лечение коронавирусных больных. Тогда «Новому Дню» сообщали в оперштабе региона, что анализы проводят в «тестовом» режиме. В остальных медучерждениях пока что исследования на наличие антител не проводятся – у медиков, работающих в «красной зоне», берут пробы раз в неделю, чтобы установить, не заразились ли они коронавирусом, и проверяют методом ПЦР. Это регламент минздрава.

При этом до сих пор неизвестно, каковы результаты тестирования на антитела среди медиков больниц № 24 и № 40. Без объяснения причин оперативный штаб региона не предоставляет эту информацию по запросу СМИ, хотя она не относится к медицинской или иной охраняемой законом тайне (результаты анализов без персональных данных не позволяют идентифицировать человека или группу людей, – прим. ред.). В оперштабе «Новому Дню» сообщили лишь, что тесты на антитела проведены у 52 здоровых сотрудников ГКБ № 40. У скольких из них есть антитела, неизвестно.

Добавим, в начале мая анализы на антитела к коронавирусу взяли у 25 тысяч работников системы здравоохранения Москвы, у двух тысяч человек подтвердилось наличие антител в крови. Об этом сообщал мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.05.20

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