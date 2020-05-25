У врачей ЦГКБ № 24 и ГКБ № 40 не нашли антитела к коронавирусу

У врачей двух больниц – № 40 и № 24 в Екатеринбурге – не нашли антитела к коронавирусу, сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе Свердловской области.

Как ранее сообщало агентство, в этих двух медучреждениях у врачей и медсестер начали брать кровь, чтобы понять, если ли среди них переболевшие, например, в скрытой, бессимптомной форме. В оперштабе «Новому Дню» поясняли, что работа ведется только в двух медучреждениях в тестовом режиме.

Отметим, что также кровь на антитела взяли у 98 пациентов ГКБ № 40 в возрасте от 1 года до 83 лет. «У больных в 57% случаев обнаружены антитела, в том числе антитела на ранней стадии развития заболевания – у двух человек, в разгаре заболевания – у 19, на этапе выздоровления – у 35», – отметили там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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