В ОКБ № 1 вспышка коронавируса – болеют врачи, медсестры, пациенты четырех отделений

В Областной клинической больнице № 1 произошла вспышка коронавируса. По информации источника «Нового Дня» в минздраве, речь может идти о массовом заражении – положительные тесты на Covid-19 у сотрудников сразу нескольких отделений, включая хирургию и поликлинику. «У многих медсестер и врачей положительный результат. У пациентов – тоже. Из персонала кто-то заражен, но без симптомов – на самоизоляции, кто-то с проявлениями – госпитализированы», – сообщил собеседник агентства.

По его данным, тем, кто работает в ОКБ № 1 делали только по одному тесту. У кого он показал отрицательный результат, продолжают выполнять свои обязанности.

В оперативном штабе «Новому Дню» информацию подтвердили. «В настоящий момент действуют особые ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции в четырех отделениях Областной клинической больницы №1 в связи с несколькими зафиксированными случаями COVID-19 как у медиков, так и у пациентов. Заболевшие перегоспитализированы в инфекционные стационары профильных больниц. Круг контактов установлен, люди изолированы и протестированы», – сообщили агентству в оперштабе.

Напомним, согласно приказу минздрава Свердловской области, всех сотрудников «красных зон» больниц, перепрофилированных под лечение пациентов с Covid-19, раз в неделю тестируют на коронавирус. Кроме того, в двух медучреждениях Екатеринбурга – ЦГКБ № 24 и ГКБ № 40 проводили тестирование персонала на антитела. Ни у кого из врачей или медсестер их обнаружено не было.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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