Коронавирус унес жизнь еще одного врача – в Екатеринбурге скончался известный хирург

В Екатеринбурге накануне вечером скончался хирург Юрий Мансуров. Он работал заведующим отделением Областной клинической больницы № 1. По неподтвержденным данным, причиной смерти стал коронавирус.
В ОКБ № 1, как уже писал «Новый День», в конце мая произошла вспышка коронавируса. Заразились в том числе сотрудники отделения, которым руководил Мансуров. Сначала тесты на Covid-19 у него были отрицательные, однако заражения все же не удалось избежать. Его, как и других пациентов, перевели в ГКБ № 14, а когда состояние ухудшилось, им занялись коллеги из ГКБ № 40. В последние дни он был на аппарате ИВЛ.
Юрий Мансурову было 52 года. Полгода назад у него родилась дочь. «Новый День» выражает соболезнования супруге хирурга Юлии, его родным и близким.
Ранее в Свердловской области коронавирус унес жизни еще двух врачей. По данным «Списка памяти», который ведут сами медики, умерли врач-физиотерапевт Свердловского областного госпиталя ветеранов войн Анатолий Манаков и терапевт Уральского клинического центра в Нижнем Тагиле Александр Маслов.
Екатеринбург, Елена Светлова
Екатеринбург. Другие новости 25.06.20
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