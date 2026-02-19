В Екатеринбурге пройдет концерт памяти хирурга Юрия Мансурова

В Екатеринбурге пройдет концерт в память о хирурге ОКБ Юрии Мансурове, который погиб по время эпидемии коронавируса, продолжая лечить пациентов до последней возможности. 28 февраля друзья и коллеги врача соберутся в «Синара Холле» – в этот день Юрию Владимировичу могло бы исполнится 60 лет.

Мансуров провел тысячи операций за более чем 30-летнюю карьеру, обучил и подготовил сотни хирургов, а еще увлекался музыкой и создал клуб «Бард-синдром». В программе концерта запланированы выступления известных артистов, творческих коллективов и представителей медицинской сферы Свердловской области и Екатеринбурга. Среди них «Красная Бурда», Александр Иванов, Сергей Сомов, группа «Коллектив» и другие.

Инициатором концерта выступила Юлия Мансурова, вдова. «Это человек, который сочетал в себе качества, которых не найдется у многих людей. Это был эталон доброты, острого ума, с умением учиться и обучать, чувства юмора и большой любви. В Юре все было гармонично и замечательно. Он был легендарным хирургом, успешно занимался наукой, преподавал, замечательно готовил, он водил людей в походы. Он организовал и собрал «Бард-синдром». Мы ждем всех на концерте в день его рождения, когда бы Юре исполнилось 60 лет, а его детищу в этом году исполнилось 20, которое выросло до масштабного мероприятия, где принимают участие люди, влюбленные в песню. Мы ждем людей семьями, а с маленькими гостями будут заниматься вожатые педагогических отрядов», – комментирует Юлия Мансурова.

Вход свободный, по регистрации.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube