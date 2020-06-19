В Екатеринбурге коронавирусом заразились 76 врачей и фельдшеров скорой

В Екатеринбурге с момента начала распространения коронавирусной инфекции диагноз Covid-19 подтвердился у 76 сотрудников скорой медицинской помощи. Об этом сообщил вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов.

«Врачи такие же люди, которые после работы ходят домой, но врачи заражаются не в больницах, а бытовым способом – контактируя со своими родными, спускаясь в лифтах в своих подъездах. Мы не должны рассматривать врачей как более часто заболевающих. За все время 217 человек со скорой заболело из выездных бригад, из них только 76 Covid. Ковид ковидом, а у нас население и люди болеют. Те болезни, о которых мы сейчас не говорим, порой намного страшнее», – сказал Баранов.

Отметим, что в Свердловской области, по данным «Списка памяти», который ведут сами врачи, от коронавируса умерли два медработника. Это врач-физиотерапевт Свердловского областного госпиталя ветеранов войн Анатолий Манаков и терапевт Уральского клинического центра в Нижнем Тагиле Александр Маслов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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