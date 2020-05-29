Крупнейшая больница региона перестала принимать пациентов из-за вспышки Covid-19

В Екатеринбурге на сегодня было запланировано закрытое совещание у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвященное ситуации в Областной клинической больнице № 1. Эту же тему обсуждали в минздраве у главы ведомства Андрея Цветкова. В ОКБ № 1 – вспышка коронавируса. Как уже писал «Новый День», болеют медсестры, врачи и пациенты как минимум в четырех отделениях. Накануне информацию нашему агентству подтвердили в оперштабе. Правда, там не уточнили, о каком количестве медработников и пациентов идет речь. По сведениям «Нового Дня» от источников, счет идет на десятки, однако точных цифр в оперативном штабе не называют, используя слово «несколько».

На фоне скудной информации о ситуации в ОКБ № 1 даже прошел слух, что на самоизоляцию был вынужден уйти главный врач ОКБ № 1, экс-министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов. Однако сам он категорически опроверг эти данные, заявив, что работает и что у него анализы на коронавирус отрицательные.

Вместе с тем, больница официально закрыта для приема новых пациентов два дня назад. Тех, кому требуется медпомощь, не связанная с лечением коронавируса, и у кого не подтвердился диагноз, переводят в другие медучреждения. В частности, пациентов из хирургии ОКБ № 1 (по сведениям источников «Нового Дня», это одно из отделений, где у персонала и пациентов положительные тесты на Covid-19) направляют сейчас в ГКБ № 14 Екатеринбурга. «Постепенно больница закрывается, пациенты выписываются или перенаправляются, отделения дезинфицируются», – сказал собеседник «Нового Дня», знакомый с ситуацией.

Ранее в оперштабе говорили, что заболевшие «перегоспитализированы» в инфекционные стационары профильных больниц, список их «Новый День» публиковал ранее, с ним можно ознакомиться здесь. Однако меры эти нельзя назвать исчерпывающими, указывают источники в здравоохранении. Само по себе купирование ситуации в ОКБ никак не решает проблемы с тем, что многие пациенты могут остаться без должной помощи. Областная клиническая больница – не просто медучреждение, а крупнейшее в регионе, где собраны специалисты разных отраслей медицины. «В ОКБ оказывают высокотехнологичную медпомощь, и сейчас регион остается без нее. В том числе – частично без помощи для онкобольных. Медицина захлебнулась. На совещании решают, как выдавать информацию – это скандал федерального масштаба, и данные долго скрывать не получится», – рассказал источник в минздраве.

Региональные власти при этом сохраняют хорошую мину при плохой игре. «Ситуация управляемая, стабильная, она непростая, она даже сложная, цифры больше, чем месяц назад, но и количество обследований самое высокое. Есть ряд обнадеживающих тенденций – сегодня из лечебных учреждений выписывается практически то же количество больных, которое в них попадает. Система справляется с нагрузкой, даже если она возрастет – резерв есть, – заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков. – Три дня выписка превышает приходы. В Москве это был предвестник перехода к позитивной динамике. Неблагодарное дело делать прогнозы, но сегодня губернатор встречался с вирусологами, практиками и теоретиками медицины – мы по отношению к центральным регионам России идем с двухнедельной задержкой по темпам заболеваемости, поэтому у нас есть основания, если мы будем соблюдать меры ограничения, ожидать позитивных тенденций в обозримом будущем».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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