Куйвашев приказал увеличить число «ковидных» мест в больницах – за счет НИИ ОММ, наркологии, психиатрии и больниц в небольших городах (СПИСОК)

Свердловские власти сообщили о том, что в регионе увеличено число коек в медучреждениях для пациентов с Covid-19 – до 5838. «Дополнительная мобилизация по поручению губернатора Евгения Куйвашева проведена на случай ухудшения эпидобстановки. Новые места предназначены для госпитализации больных средней тяжести и, хотя к ним не предъявляются жесткие требования, часть коек оборудуется ИВЛ и кислородом», – говорится в пресс-релизе.

Однако официально не сообщалось, за счет каких медучреждений произошло увеличение. Список оказался в распоряжении «Нового Дня». Это – ЦГКБ № 1 (где произошла крупнейшая больничная вспышка коронавируса), ГКБ № 40, ЦГБ № 3, ДГБ № 8, Областная наркологическая больница, Госпиталь ветеранов войн, Сысертская районная больница, санаторий «Руш», горбольница Первоуральска, Свердловская областная психиатрическая больница, Полевская центральная горбольница, Артинская больница, Сухоложская больница, Ирбитская горбольница.

Еще четыре медучреждения должны развернуть койки по согласованию. Это НИИ охраны материнства и младенчества, окружной военный госпиталь № 354, нижнесалдинская медсанчасть № 121 ФМБА и клиника «УГМК-Здоровье».

Все учреждения, перечисленные в приложении к приказу за подписью главы минздрава Свердловской области Андрея Цветкова от 14 мая 2020 года, должны в двухдневный срок по особому распоряжению развернуть койки для пациентов с коронавирусом или пневмонией, находящихся в состоянии средней степени тяжести. Всего речь идет о 2126 койках. Больше всего требуют от Госпиталя ветеранов войн – 264 койки, Сысертской больницы – 232 койки, санатория «Руш» – 205 коек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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