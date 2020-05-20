В госпитале ветеранов войн закончились места для коронавирусных – медики удваивают число коек

Свердловский госпиталь ветеранов войн, который перепрофилировали для больных коронавирусом, заполнен до отказа. По информации источника «Нового Дня», там находятся 263 пациента – ровно столько мест по распоряжению министра Цветкова требовалось создать для пациентов с коронавирусом или пневмонией. Также, по некоторой информации, в госпитале разместили сотрудников «Красного и Белого».

За официальным комментарием агентство обратилось в региональный оперштаб – ответственные проигнорировали запрос от СМИ. Однако главный врач госпиталя ветеранов войн Олег Забродин подтвердил «Новому Дню», что сейчас в медучреждении действительно заняты все койки, перепрофилированные для лечения больных с коронавирусом. Информацию о том, что большая часть пациентов – это заболевшие сотрудники логистического подразделения «Красного и Белого», он опроверг.

Напомним, по приказу министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова от 14 мая 2020, в госпитале должно было быть развернуто 264 койки. Медучреждение вошло в список больниц, куда госпитализируют пациентов с пневмониями и коронавирусом средней степени тяжести. «Планируем развернуть еще 260 коек», – сказал «Новому Дню» Олег Забродин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Екатерина Норсеева

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