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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Вторник, 19 мая 2020, 17:11 мск

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Креков: очаг Covid-19 на складах «Красного и Белого» может привести к появлению «свечки»

Завтра и послезавтра в Екатеринбурге будет проведено дополнительное обследование сотрудников сети «Красное и Белое».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков. Он рассказал, что пока из 800 сотрудников было обследовано 230, и у 130 подтвержден диагноз «коронавирус нового типа». «Завтра-послезавтра проведем дополнительное обследование. Это может привести к появлению так называемой свечки – то есть в течение одного-двух дней количество новых случаев будет возрастать. Но если бы этого очага не было, я бы мог сказать, что уровень заболеваемости снижается», – сказал он. Однако Креков не уточнил, с какого числа работники «Красного и Белого» попадают в общую статистику.

Вместо этого он заявил, что продукция «КиБа» опасности не представляет, так как была должным образом обработана, логистический центр закрыт на карантин, люди отправлены на самоизоляцию. Также Креков добавил, что достигнута договоренность с «глобальными» руководителями сети, что они будут проводить обследование персонала за свой счет. «Они в этом сами заинтересованы», – сказал вице-губернатор.

Напомним, вчера губернатор Евгений Куйвашев заявил, что корректировки в планы по отмене ограничительных мер он решил внести, узнав, что в логистической компании, которая развозит товар по всем 632 магазинам сети «Красное и Белое» в Свердловской области, произошла крупная вспышка коронавируса.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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