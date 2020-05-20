Роспотребнадзор проверил 30% магазинов «Красное и Белое» и нашел «элементарные» нарушения

Специалисты Роспотребнадзора уже проверили около 30% магазинов сети «Красное и Белое» в регионе и нашли довольно много нарушений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на брифинге главный санитарный врач области Дмитрий Козловских. Нарушения, которые были выявлены, по его словам, «самые элементарные»: это отсутствие температурного и медицинского контроля работников, отсутствие средств защиты, их неиспользование, а также отсутствие запаса дезинфицирующих средств на пять дней. После этого проверки были проведены ещё в 12 крупных логистических центрах – в некоторых из них выявлены те же самые нарушения.

Роспотребнадзор дал сети два дня на устранение нарушений. Если этого не произойдет, деятельность торговых точек может быть приостановлена по суду.

Напомним, более чем у ста сотрудников логистического центра «КиБ» выявлен коронавирус. Вчера вице-губернатор Павел Креков заявил, что продукция «Красного и Белого» опасности не представляет, так как была должным образом обработана, логистический центр закрыт на карантин, люди отправлены на самоизоляцию. Также Креков добавил, что достигнута договоренность с «глобальными» руководителями сети, что они будут проводить обследование персонала за свой счет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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