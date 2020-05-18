Куйвашев отложил открытие ТЦ из-за вспышки Covid-19 в логистической компании «Красного и белого»

Большинство ограничительных мер по коронавирусу в Свердловской области сохранятся как минимум до 25 мая.

В своем инстаграме губернатор Евгений Куйвашев пояснил, что корректировки в планы он решил внести, узнав, что в логистической компании, которая развозит товар по всем 632 магазинам сети «Красное и белое» в Свердловской области, произошла крупная вспышка коронавируса. «Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше, чем у половины – у 136 сотрудников. Всего в организации работает 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, в ближайшее время анализы на коронавирус возьмут у каждого. Пока госпитализированы только 26 сотрудников. Остальные находятся на самоизоляции дома. Их могут разместить во временном госпитале, который организован в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Решение будет принято в ближайшее время», – написал Куйвашев.

Как уже писал «Новый День», в среду, 13 мая, Евгений Куйвашев заявил, что с 19 мая смогут возобновить работу все магазины и торговые центры с соблюдением санитарной нормы по количеству посетителей – не более одного человека на 10 квадратных метрах. На следующий день главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских попросил губернатора пересмотреть это решение. В пятницу, 15 мая, Куйвашев сообщил, что решение будут принимать в понедельник, 18 мая.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.20

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