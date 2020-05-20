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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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NewDayNews.ru

Среда, 20 мая 2020, 12:39 мск

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Свердловский оперштаб заявил о размещении в одной больнице коронавирусных пациентов вместе с больными пневмонией

В оперштабе по борьбе с коронавирусом Свердловской области прокомментировали информацию о том, сколько человек с коронавирусом находятся в госпитале ветеранов войн.

«Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн ранее был включен в перечень медицинских учреждений, часть коечного фонда которого перепрофилирована для лечения больных пневмониями и Covid-19. В начале мая было принято решение о начале маршрутизации туда пациентов с коронавирусом. На данный момент из отведенных для этой работы 394 коек заняты 356. Около 200 человек лечатся от Covid-19, остальные – от пневмонии. Число занятых коек постоянно меняется из-за выписок и госпитализаций пациентов», – сообщили в оперштабе.

Напомним, несколько часов назад главный врач госпиталя Олег Забродин сообщал, что в больнице находятся 263 пациента, притом что коек для лечения коронавирусных больных необходимо было 264. «Планируем развернуть еще 260 коек», – добавил врач.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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