Свердловский врач Юрий Мансуров награжден орденом Пирогова посмертно

Президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова заведующего отделением ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» Юрия Мансурова.

В указе говорится, что награда присвоена за «самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19».

Как уже сообщал «Новый День», Юрий Мансуров скончался 24 июня. По неподтвержденным данным, причиной смерти стал коронавирус. В ОКБ № 1, где он работал, в конце мая произошла вспышка коронавируса. Заразились в том числе сотрудники отделения, которым руководил Мансуров. Сначала тесты на Covid-19 у него были отрицательные, однако инфицирования все же не удалось избежать. Его, как и других пациентов, перевели в ГКБ № 14, а когда состояние ухудшилось, им занялись коллеги из ГКБ № 40. В последние дни он был на аппарате ИВЛ. Юрию Мансурову было 54 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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