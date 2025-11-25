Сквер в Екатеринбурге назвали в честь врача, умершего во время эпидемии ковида

Сквер в Ленинском районе Екатеринбурга назвали в честь врача Юрия Мансурова. Такое постановление подписал мэр Алексей Орлов.

Сквер расположен в квартале улиц Академика Бардина – Громова – Начдива Онуфриева – Серафимы Дерябиной.

Как уже сообщал «Новый День», заведующий отделением ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» Юрий Мансуров скончался 24 июня 2020 года. Причиной смерти врача стала коронавирусная инфекция. В ОКБ № 1, где он работал, в конце мая произошла вспышка коронавируса. Заразились в том числе сотрудники отделения, которым руководил Мансуров. Юрию Мансурову было 54 года.

Президент Владимир Путин посмертно наградил Юрия Мансурова орденом Пирогова. В указе говорится, что награда присвоена за «самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19».

Екатеринбург, Елена Владимирова

