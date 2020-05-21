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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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NewDayNews.ru

Четверг, 21 мая 2020, 15:05 мск

Новости Екатеринбург

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В горздраве рассказали о ситуации с заболевшими врачами из ЦГКБ № 6

В управлении здравоохранения Екатеринбурга рассказали о ситуации в ЦГКБ № 6, где коронавирусом заболели несколько сотрудников. Напомним, медучреждение перепрофилировали для лечения пациентов с легким и средним течением Covid-19.

«Действительно, положительные результаты получили несколько сотрудников. Всех медиков еженедельно тестируют на наличие Covid-19, и как только приходят результаты от Роспотребнадзора, тут же проводятся все противоэпидемические мероприятия», – сообщили в пресс-службе горздрава.

Там напомнили, что медики находятся в группе риска, поэтому заражения, несмотря на все меры предосторожности, порой происходят. Эпидемиологическим расследованием каждого случая и установлением контактов занимается Роспотребнадзор», – добавили в управлении здравоохранения.

Напомним, ранее региональный оперштаб по коронавирусу сообщал, что в тестовом режиме в двух медучреждениях Екатеринбурга стали проверять медиков на антитела к коронавирусу – пока это только ГКБ № 40 и ЦГКБ № 24.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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