Врачи больницы в Сухом Логу заразились коронавирусом

В больнице города Сухого Лога коронавирусом заразились врачи местной больницы. Об этом «Новому Дню» сообщил собственный источник в здравоохранении. Речь шла о нескольких сотрудниках медучреждения.

Информацию частично подтвердили в оперативном штабе региона. «О массовом заболевании в Сухоложской районной больнице речи не идет. В медицинском учреждении действительно зафиксировано три случая заболевания Covid-19 у медицинских работников. Инфицирование во всех случаях было выявлено своевременно, все три человека были госпитализированы для оказания им медпомощи. Круг контактных, в который вошли также и пациенты, и коллеги заболевших, обследован, на данный момент все тесты показали отрицательный результат. Ситуация не вызывает серьезных опасений у специалистов, однако они продолжают держать ее под контролем», – сказали «Новому Дню».

Отметим, что, по данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Сухом Логу по состоянию на 24 мая было 11 случаев заражения коронавирусом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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