Частные лаборатории начали брать анализы на антитела к коронавирусу – цены от 870 рублей

В Екатеринбурге частные лаборатории стали проводить тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2, передает «Новый День». Сдать анализы можно, например, в клинике «УГМК-Здоровье» на Шейнкмана, 113. Услуга обойдется в 870 рублей. Для тестирования берут кровь из вены. Сдавать ее нужно натощак – не есть до сдачи пробы нужно минимум 4 часа. Результат обещают в тот же день или на следующий. На тестирование не возьмут пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ. Требуется запись по телефону +7(343)317-15-79.

Второе место, где можно сдать анализ на антитела к коронавирусу, – это лаборатории «Хеликс». Там также для тестирования берется кровь из вены. Анализ с забором крови обойдется в 1 790 рублей. Предварительная запись не требуется. Пациентам нельзя есть и пить за 2-3 часа до анализа (за исключением чистой негазированной воды), а также курить 30 минут. Предварительная запись не требуется.

Отметим, что в Москве анализы на антитела к коронавирусу проводят не только в частных, но и в государственных лабораториях – бесплатно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.20

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