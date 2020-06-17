Депутату Пирожкову снова вручили повестку в армию – прямо в стенах думы

К екатеринбургскому депутату Андрею Пирожкову сегодня снова пришли из военного комиссариата. Молодой коммунист получил повестку в армию прямо перед заседанием комиссии по развитию образования, спорта и молодежной политики, где обсуждался отчет главы города. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Пирожков появился в зале заседаний уже после того, как комиссия обсудила главный вопрос.

«Коллеги, я сегодня опоздал, так как прямо сейчас за дверями находится представитель прокуратуры и представитель военного комиссариата области. К сожалению, складывается такая ситуация, когда при голосовании за важные вопросы эти представители приходят ко мне и пытаются рассказать, что я якобы незаконно уклоняюсь от армии. Сейчас мы рассматриваем отчет мэра, и я не скрывал, что буду голосовать против. Я воспринимаю это как политическое давление, и я устал от этого! Уже на протяжении двух лет меня пытаются прессовать!» – заявил Пирожков и продемонстрировал всем присутствующим свой военный билет. Также он предложил председателю комиссии Галине Арбузовой пригласить сотрудников военкома на заседание, чтобы те при всех высказали свои претензии к депутату. Арбузова вежливо отказалась, а ее коллега Сергей Воронин посоветовал Пирожкову разобраться с военкомом самостоятельно. Пирожков подошел к нему и снова показал свой военный билет, продолжая возмущаться действиями призывной комиссии, и только после этого покинул зал для беседы с визитерами.

Ранее «Новый День» сообщал, что Андрей Пирожков получил отсрочку от армии по состоянию здоровья, но осенью 2019 года прокуратура провела проверку, которая показала, что 24-летний депутат, возможно, умышленно уклонялся от армии. Пирожков в ответ заявляет, что у него есть на руках все медицинские документы, которые подтверждают освобождение от призыва. Разбирательства идут до сих пор, и военком периодически вручает депутату повестку.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.20

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