24-летнего депутата ЕГД заподозрили в уклонении от службы в армии (ВИДЕО)

Призывная комиссия Свердловской области отменила решение об освобождении 24-летнего депутата городской думы Андрея Пирожкова от призыва на военную службу. В ближайшее время он получит повестку в военкомат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облпрокуратуры, ранее молодой парламентарий (представляет фракцию КПРФ в думе) получил отсрочку от армии в призывной комиссии Чкаловского района Екатеринбурга. Но проверка показала, что Пирожков, возможно, умышленно уклонялся от армии. Теперь окончательное решение призывной комиссии в отношении депутата находится на контроле прокуратуры Свердловской области. Оперативно получить комментарий самого Андрея Пирожкова не удалось.

Отметим, проверку в отношении депутата в марте этого года просил провести анонимный житель Екатеринбурга, который разослал жалобы в региональные управления ФСБ, прокуратуры и в адрес председателя городской думы Игоря Володина. В них сообщалось, что летом прошлого года Пирожков закончил вуз и, согласно закону, подлежит призыву. Однако он получил отсрочку по решению медкомиссии из-за защемления шейных позвонков. Именно в этом диагнозе и усомнился анонимный автор.

Добавим, что пять лет назад подобная история случилась с первым секретарем КПРФ Александром Ивачевым. Тогда прямо на митинга военком отозвал молодого политика в сторону и вручил ему повестку.

Ивачеву вручили повестку прямо на митинге

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.10.19

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