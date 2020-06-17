Мешающий расширению филармонии дом снесут до осени, а назначение земли изменят

У земельного участка, на котором планируется строительство нового зала филармонии, изменят градостроительное назначение. Вопрос вынесен на общественное обсуждение. Дом, который мешает началу строительства, снесут до осени.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», распоряжение о проведении общественных обсуждений подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Изменения в правила землепользования, как это бывало и раньше, вносятся пакетом – всего их около 20. Самая заметная из поправок касается территории в границах улиц Клары Цеткин – Тургенева – Первомайской – Карла Либкнехта. Предлагается изменить назначение участка с Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра) и ТОП-1 (парки, набережные, скверы, бульвары) на ЦС-3 (зона объектов культурно-зрелищного назначения).

Графические материалы будут доступны в зданиях районных администраций и мэрии Екатеринбурга с 23 июня. До 14 июля горожане смогут высказать свое мнение по поводу предлагаемых изменений.

Соседний с филармонией дом по ул. Карла Либкнехта, 40, на месте которого планируется строительство нового зала, будет демонтирован в течение лета 2020 года. Все жильцы оттуда съехали еще несколько месяцев назад. «Демонтаж здания, расположенного внутри плотной исторической застройки в одном из центральных кварталов города, требует соблюдения очень строгих технических требований. Для этого разработана специальная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы. При проведении работ будет соблюдаться безопасность, площадка будет ограждена, в том числе со стороны филармонии, – защитным экраном. Сохранность объектов культурного наследия, расположенных поблизости, будет полностью обеспечена», – прокомментировали будущий снос здания в Центре развития социально-культурных инициатив Свердловской области.

Напомним, в марте глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал разрешение на подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц Клары Цеткин – Тургенева – Первомайской – Карла Либкнехта, где планируется построить новый зал филармонии. Разрешение выдано АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которое было создано областным правительством как раз для реализации этого и подобных проектов. Оно действительно в течение трех лет с момента опубликования, то есть до 27 марта 2023 года

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.20

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