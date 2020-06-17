Россияне потянулись к «значимым» водоемам: растет спрос на турбазы и отели на Оке и Волге

Аналитики туристического рынка отметили рост бронирований отелей, турбаз и прочих средств размещения вокруг водоемов. Россияне, не имея возможности выехать из страны, а иногда – и из региона, потянулись к рекам и озерам. Спрос есть на дома у озер, на Волге и Оке. Средняя стоимость размещения в регионах, не считая столиц, – 1500-2000 рублей в сутки.

Аналитики Ассоциации туроператоров России отметили две тенденции стартовавшего летнего сезона, который, безусловно, станет одним из самых странных за последние годы. Первая – люди потянулись к водоемам внутри регионов. Вторая – возрос спрос на нелегальный частный сектор. «Увеличился объем бронирований на ближайшие даты жителями регионов внутри самих регионов, а также – в соседних областях. Бронируют гостевые дома, пансионаты, турбазы, маленькие частные гостиницы. Наибольшая активность – вокруг городов-миллионников, вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. А также – в тех регионах, где есть значимые водоемы: Волга, Ока, крупные озера. Вокруг водоемов – неплохая динамика бронирований. Если не брать Московскую область, средняя цена отдыха не на курортах черноморского побережья, а в регионах, – составляет от 1500 до 2000 рублей в сутки без питания», – рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Вторая тенденция сезона – рост интереса к частному сектору, который находится в «серой» зоне и не обязан соблюдать требования Роспотребнадзора. «Объекты туризма, которые находятся в юридическом поле, обязаны соблюдать правила: дистанция, дезинфекция и многое другое. В случае с частным сектором этого нет. И обнаружить частный сектор и в лучшие годы было сложно, а сейчас еще сложнее. А если эпидемиологическая ситуация изменится в регионе, ответственность будет нести тот самый частный сектор. От этого могут пострадать те самые добросовестные юрлица, которые работают в сфере туризма», – прокомментировала Майя Ломидзе.

В целом же туррынок постепенно оживает, хотя на сегодняшний день бронирований, по данным АТОР, в 10 раз меньше, чем в те же числа 2019 года. Но ситуация меняется. «Количество бронирований растет в 2-3 раза от недели к неделе», – привела данные исполнительный директор АТОР.

Москва, Ольга Тарасова

Москва. Другие новости 17.06.20

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