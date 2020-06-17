Администрация Екатеринбурга потратит 160 миллионов на ремонт идеально ровной дороги (ФОТО)

Администрация города выделила бюджетные деньги на реконструкцию улицы Горького – несколько сотен миллионов должно уйти на капремонт и продление ее до улицы Куйбышева. В этом ремонте есть одна важная деталь – улица Горького уже продлена до Куйбышева, она в идеальном состоянии, и движение по ней запустили всего пару месяцев назад, во время коронавирусной самоизоляции.

Ремонт улицы Горького от Малышева до Куйбышева запланирован на два года, протяженность дороги около 770 метров. В этом сезоне дорожники ведут работы на участке от Малышева до Карла Маркса, он на самом деле давно требовал вмешательства. В следующем году запланированы работы на участке от Карла Маркса до Куйбышева длиной 248 метров. «От Карла Маркса до Куйбышева улицу вдоль нового дома выполнил застройщик за свой счёт, при этом она не соответствует существующему проекту и не обеспечивает необходимой организации движения», – пояснили необходимость реконструкции «Новому Дню» в пресс-службе администрации города.

Как сообщается в документации к закупке, дорога будет двухполосной, с тротуарами и велодорожками. Именно такой дорога выглядит и сейчас. Полотно укладывали частники, после того как близ набережной был построен клубный дом. Дорогу закончили в прошлом сезоне, но до весны она была перекрыта. Несколько месяцев назад ограничения убрали. Сейчас по ней ездят автомобили, установлены все знаки, с Горького можно повернуть на Куйбышева. Однако в техзадании указано, что основной тротуар должен быть из темно-серого камня, разделительная полоса между тротуаром и велодорожкой – красной, велодорожка должна быть с покрытием «Эластопэйв» (пропускающее воду покрытие, как на набережной). А в реальности – использованы серый и желтый цвета и без спецпокрытия.

Участок от ул. Малышева до ул. Карла Маркса, который действительно требовал ремонта

Отметим, общая стоимость работ на Горького – 380 млн рублей, а участок от Карла Маркса до Куйбышева обойдется бюджету, согласно смете, почти в 162 миллиона. Около 20 из них уйдут на газоны и малые архитектурные формы. 142 миллиона потратят на то, чтобы по уже действующей улице сделать рабочую документацию, выполнить геодезические разбивочные работы, подготовительные строительные работы, работы с канализацией, теплосетями, электросетями, обустройство дорожной одежды, установить видеонаблюдение на перекрестке Горького и Куйбышева, 4 млн рублей предусмотрено на трамвайные рельсы на этом участке (ближайшие рельсы проложены посреди улицы Куйбышева).

Контракт на ремонт свежепостроенной дороги получил «Трест Уралтрансспецстрой». Эта же компания стала одной из четырех получивших подряды по программе «Безопасные и качественные дороги» (два подряда по 469 и 186 млн). В числе других контрактов – строительство дороги по ул. Чкалова от Краснолесья до Сахарова (249 млн), по ул. Мехренцева от Шаманова до Сахарова (45 млн) и другие. Компания также получит крупные суммы за содержание областных дорог.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.20

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