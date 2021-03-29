Подрядчик за свой счет отремонтирует «поплывшую» плитку в центре Екатеринбурга (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга готовится к проверке качества ремонта улицы Горького, которую отремонтировали всего год назад, но там уже провалилась плитка. В управлении капстроительства города «Новому Дню» сообщили, что комиссия побывает на этом участке позже, когда погода позволит провести качественный осмотр. «Восстановление (замена) материалов и иных элементов благоустройства, восстановление которых должно быть выполнено в рамках гарантийных обязательств, будет выполнено генеральным подрядчиком в полном объеме в течение весенне-летнего периода 2021 года», – отметили чиновники.

Ремонтом улицы Горького от Малышева до Куйбышева занимается «Трест Уралтрансспецстрой». Общая стоимость работ на этом участке длиной 770 метров – 380 млн рублей. Практически все прошлое лето дорожники вели работы на участке от Малышева до Карла Маркса, а в минувшие выходные горожане заметили, что там уже деформировалась плитка.

На этот сезон запланировано продолжение работ, по ТЗ – это продление улицы Горького до улицы Куйбышева. Правда, в этом ремонте есть одна важная деталь: улица Горького уже продлена до Куйбышева, более того, в прошлом году по этому участку уже запускали движение. Ранее мы сообщали, что на ремонт этой идеально ровной дороги потратят 140 миллионов рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.03.21

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