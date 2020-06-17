Свердловчан зовут на бесплатное тестирование на антитела к Covid-19

В Свердловской области начинается бесплатное тестирование жителей на антитела к Covid-19, сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора. «Для прогноза развития эпидемиологической ситуации и корректировки дальнейших мероприятий по предупреждению распространения инфекции необходима информация о состоянии популяционного иммунитета. С этой целью Роспотребнадзор организует изучение иммунитета населения Российской Федерации к новой коронавирусной инфекции», – сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что тестирование в Свердловской области начнется с 23 июня. В нем могут принять жители любого возраста вне зависимости от того, перенесли они заболевание новой коронавирусной инфекцией или нет. Чтобы принять участие в тестировании, нужно заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора. Всех подряд на анализ не пригласят – методом случайной выборки наберут нужное число участников. Отобранных для тестирования обзвонят и пригласят на исследование. Оно будет проводиться бесплатно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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