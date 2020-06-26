Кандидаты на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу жалуются, что не могут сдать анализ

В Екатеринбурге на прошлой неделе свердловское управление Роспотребнадзора проводило анкетирование добровольцев, желающих сдать кровь на антитела к коронавирусу. За несколько дней в ведомство пришли заявки от 18 тысяч человек, но отобрали только 2 688 из них. Тестирование должно было начаться еще накануне, однако что-то пошло не так.

Как рассказал «Новому Дню» один из кандидатов, чью анкету выбрали санврачи, уже два дня он не может сдать кровь на анализ. «Пришло письмо о том, что «вы были выбраны для обследования, ваша задача – явиться для сдачи крови в заборный пункт». К письму был приложен список мест, где можно сдать анализ», – рассказал «Новому Дню» житель Екатеринбурга, принимающий участие в исследовании.

В перечне медучреждений, где кандидаты могут сдать кровь бесплатно, поликлиники Центральных городских больниц № 1, 2, 6, 7, 20, «Новая больница» и «Ситидок». «Я сначала позвонил в «Ситидок», мне туда удобнее было. Они очень удивились, сказали, что не в курсе, что сотрудничают с Роспотребнадзором и что должны у меня бесплатно взять кровь. В итоге сказали, что у них вообще оборудование сломалось. Потом поехал в поликлинику по месту жительства, которая есть в перечне. Оказалось, что анализ они действительно делают, но меня не было в списках, кроме того, в приглашении говорилось, что анализ будут делать 25 и 26 июня, а в поликлинике сказали, что только в понедельник», – пояснил собеседник «Нового Дня».

Дозвониться до управления Роспотребнадзора Свердловской области, которое проводит тестирование, мужчине не удалось. С такой же проблемой – о том, что их нет в списках, – столкнулись и другие кандидаты.Напомним, официально сообщалось, что тестирование проводится «для прогноза развития эпидемиологической ситуации и корректировки дальнейших мероприятий по предупреждению распространения инфекции».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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