На бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу записались 18 тысяч уральцев

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что на бесплатное тестирование на антитела к Covid-19 записались 18 тысяч человек. Это тестирование, заявку на которое можно было оставить через Роспотребнадзор.

Всего, по словам Крекова, в регионе «тысячами исследуют» на антитела. Какие категории людей попали под это тестирование, он раскрывать не стал, но заметил, что уже можно говорить – в регионе иммунитет имеют 6-7 % человек. Отметим, три дня назад министр здравоохранения области Андрей Цветков говорил, что антитела нашли у 4,7% протестированных. По его данным, тест прошли 8 тысяч человек, но кто эти люди и по какому принципу проводился отбор, он также не сообщил.

Екатеринбург, Елена Иванова

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