Направлено в суд дело мошенницы, выманивавшей у граждан деньги на взятки

Следователи УМВД России по Екатеринбургу завершили расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы в многомиллионных аферах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД, в период с сентября 2016 по июль 2019 года предприимчивая дама выманивала у доверчивых граждан деньги, обещая через знакомых чиновников решить вопрос по постановке на льготную очередь на получение жилья. Ущерб от противоправных действий женщины превысил 6 млн рублей. Кроме того, по свидетельствам заявителей, мошенница обещала достать им за полцены путевки в детские оздоровительные лагеря. Суммы, которые потерпевшие передавали женщине, варьировалась от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

Гражданка 1985 г.р. задержана. Она призналась, что собранные деньги потратила по своему усмотрению.

Напомним, для убедительности мошенница назначала своим жертвам в здании администрации Екатеринбурга, пользуясь свободным доступом в него, и называла фамилии действующих чиновников, кто якобы состоял «в доле». Общаться напрямую с чиновниками она доверчивым людям запрещала.

Дело направлено для рассмотрения в Верх-Исетский суд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 17.06.20

Мэрия Екатеринбурга скрывает, за чей счет профинансирует дворовые участки для плебисцита. / Свердловчан зовут на бесплатное тестирование на антитела к Covid-19. / По Крауля с 19 июня не будут ходить троллейбусы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»