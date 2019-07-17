Возбуждено уголовное дело в отношении гражданки, собиравшей деньги «на взятки чиновникам мэрии»

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней Анны С., которую подозревают в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД, по версии следствия, с 2016 по 2019 год она привлекала денежные средства якобы для помощи гражданам в решении их вопросов с чиновниками администрации Екатеринбурга. Одним она обещала предоставить льготные (за полцены) путевки в детские оздоровительные лагеря. Другие граждане сообщают, что она предлагала за взятку оказать помощь в получении жилья якобы через администрацию города и для этого просила денежные средства. Потерпевшие передали ей суммы от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. В настоящее время полиция располагает информацией о 55 подобных эпизодах.

После обращения потерпевших в органы внутренних дел полицейские задержали и опросили подозреваемую. Следственным подразделением отдела полиции № 9 было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (мошенничество). Во время следствия женщина будет находиться под подпиской о невыезде.

Полиция обращается к гражданам, которые, возможно, тоже стали жертвами мошенничества, с просьбой рассказать об этом по телефонам (343) 356-42-09, 294-14-94 (Дежурная часть) или 02. Фото анны предоставлено УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, ранее в городской комитет по жилищной политике поступили пять обращений от обманутых граждан. Из их писем следует, что «бывшая чиновница» втиралась к ним в доверие и предлагала за взятку пролоббировать их постановку в очередь на получение муниципального жилья. С каждой пострадавшей семьи она просила от 200 до 400 тысяч рублей, в процессе общения запрашивая дополнительные суммы «для ускорения дела». Жертвами стали семьи, особенно остро нуждающиеся в жилье, и, как правило, не очень грамотные юридически. Пользуясь свободным пропускным режимом мэрии, мошенница назначала своим жертвам встречи прямо там, у дверей «важных» кабинетов. При этом она называла фамилии действующих чиновников, кто якобы состоял «в доле», и кому надо подносить взятки. Общаться напрямую с чиновниками она доверчивым людям запрещала.

Екатеринбург, служба информации

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