Остап Бендер в юбке: женщина три года собирала с граждан взятки «для мэрии и МУГИСО»

Администрация Екатеринбурга рассказала о некой Анне С., которая, представляясь бывшей сотрудницей мэрии, выманила у граждан сотни тысяч рублей за «помощь» с получением муниципального жилья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в городской комитет по жилищной политике поступили пять обращений от обманутых граждан. Из их писем следует, что «бывшая чиновница» втиралась к ним в доверие и предлагала за взятку пролоббировать их постановку в очередь на получение муниципального жилья. С каждой пострадавшей семьи она просила от 200 до 400 тысяч рублей, в процессе общения запрашивая дополнительные суммы «для ускорения дела». Жертвами стали семьи, особенно остро нуждающиеся в жилье, и, как правило, не очень грамотные юридически.

Пользуясь свободным пропускным режимом мэрии, мошенница назначала своим жертвам встречи прямо там, у дверей «важных» кабинетов. При этом она называла фамилии действующих чиновников, кто якобы состоял «в доле», и кому надо подносить взятки. Общаться напрямую с чиновниками она людям запрещала, объясняя это тем, что «верят только ей». По её словам, как утверждают авторы заявлений, в цепочке коррумпированных чиновников были и сотрудники мэрии, и служащие МУГИСО.

Таким образом предприимчивая дама действовала с 2016 года по настоящее время и выудила у пострадавших огромные суммы, большую часть из которых они вынуждены были брать в банках в кредит. Передавая им подложные и фиктивные бумаги, «связывая» исключительно по телефону с «нужными» людьми, придумывая несуществующие факты, мошенница продолжала тянуть у граждан деньги «на взятки».

Администрация Екатеринбурга уже передала все заявления в прокуратуру, Следственный комитет и полицию с целью проведения проверки и необходимых следственных мероприятий.

Отметим, что доступ в здание мэрии действительно свободный. В пресс-службе уточнили, что в приемные часы посетители могут зайти практически в любой кабинет. Исключение составляет крыло, где находятся кабинеты главы города Александра Высокинского и его замов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.07.19

Высокинский: опрос по храму пройдет в 5-6 точках. / 12 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Инициаторы проведения референдума «сквер или храм» снова получили отказ в избиркоме. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»