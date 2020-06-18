В Екатеринбурге начали распространять агитацию против поправок в Конституцию

В Екатеринбурге начали распространять агитки с цитатами Владимира Путина, который, как известно, ранее неоднократно высказывался против изменения Конституции. В агитке используются цитаты Владимира Путина о Конституции 2003, 2004, 2005 и 2007 годов.

Тогда президент говорил, напомним, следующее:

«Сам процесс внесения изменений в Конституцию является дестабилизирующим фактором» (июнь 2003 года);

«Мы должны бережно относиться к Конституции нашей страны. Не позволять ее менять по вкусу тех людей, которые в данный момент оказались у власти. К ней надо бережно относиться. Я категорически против ее изменения» (июнь 2003 года);

«Если каждый вновь приходящий глава государства будет менять Конституцию под себя самого, то от этого государства скоро ничего не останется» (октябрь 2005 года);

«Изменение Конституции под конкретного человека, даже если я ему безусловно доверяю, я считаю некорректным» (октябрь 2007 года).

О том, что это именно цитаты президента, к примеру, сообщало РИА «Новости». Неподписавшиеся авторы листовки предлагают поддержать президента при выборе одного из двух вариантов в бюллетене.

Ранее в редакцию новостного портала «Ревда-инфо» приходили сотрудники полиции и брали объяснение из-за публикации фото агиток, посвященных голосованию по Конституции. Чтобы не перегружать силовые структуры работой, редакция «Нового Дня» воздерживается от публикации фотографии этой агитки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.06.20

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