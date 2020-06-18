Регионы будут сами решать – нужны ли выпускникам на ЕГЭ маски и перчатки

Будут ли дети сдавать ЕГЭ в масках и перчатках или можно будет обойтись без них – решит каждый конкретный регион в зависимости от текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом, сообщили в Рособрнадзоре. При этом если маски не будут обязательны, но родители решат снабдить ими ребенка, отбирать средства защиты в пункте проведения экзамена не будут.

Как рассказал сегодня в ходе прямого эфира на официальной странице Рособрнадзора в «ВКонтакте» врио руководителя ведомства Анзор Музаев, маски и перчатки обязательно должны будут надевать организаторы ЕГЭ, а также общественные наблюдатели.

«Часто они немолодые, наибольшая группа риска. Кроме того, это делается, чтобы и дети были ограждены от того, что могут заразиться от организатора или общественного наблюдателя», – пояснил Музаев.

Вопрос о необходимости носить маски детям должен решать оперштаб каждого конкретного региона. «По поводу ребят решает региональный орган власти совместно с штабом. Если на той или иной территории у нас есть риски, их виднее с места. Они сами определят, необходимо ли применение СИЗов детьми», – прокомментировал Музаев.

Врио руководителя Рособрнадзора также пояснил, что если в регионе маски и перчатки будут необязательны, но родители в индивидуальном порядке решат отправить ребенка на экзамен с дополнительными мерами защиты, никто этого запрещать не будет. Ребенок может прийти на пункт проведения ЕГЭ в масках и перчатках. Если он почувствует на экзамене, что ему душно или хочется снять маску, это тоже допустимо. В аудиториях будут стоять урны, куда можно будет выбросить СИЗы.

Напомним, ранее министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов говорил, что на Среднем Урале детям можно будет приходить на пункты проведения экзаменов без масок и перчаток.

«Мы не планируем выдавать маски и перчатки для выпускников. Если дети придут, соблюдая такую меру предосторожности, то им придется снять маску лишь при предъявлении паспорта на входе в ППЭ. Обязательным масочно-перчаточный режим будет для сотрудников пунктов проведения экзамена, его соблюдение нами будет обеспечено», – говорил министр.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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