Первое из трех тугулымских коррупционных дел дошло до суда

Следователи Тугулыма завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы финансового управления местной администрации. Она обвиняется в получении взятки за попустительство по службе.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, обвиняемая за 150 тысяч рублей согласилась закрыть глаза на то, что директор МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа» регулярно похищает и расходует нецелевым способом бюджетные средства. Сейчас обвиняемая полностью признала свою вину, дело отправлено в суд.

Интересно, что взяткодательница – директор МКУ – уже фигурирует в уголовном деле главы Тугулыма Сергея Селиванова. По версии следствия, она на протяжении нескольких лет платила ему взятки за общее покровительство по службе и ежегодное продление контракта. В общей сложности мэр получил от подчиненной более 2 млн рублей. Сейчас он ждет суда под домашним арестом.

Еще в одном деле о взятке фигурирует замглавы Тугулыма Сергей Уткин. Его обвиняют в том, что он за крупную «благодарность» помог коммерческой фирме получить деньги за фактически невыполненные работы по муниципальному контракту.

Тугулым, Евгения Вирачева

Тугулым. Другие новости 18.06.20

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