Уральскому мэру грозит до 15 лет колонии за взятку

Главе Тугулымского городского округа Сергею Селиванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, 58-летний мужчина обвиняется в том, что в 2016 году он потребовал от директора МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа» платить ему за общее покровительство по службе, ежегодное продление трудового контракта и увеличение объёма финансирования учреждения.

Директор МКУ, которая находилась от главы в служебной зависимости и боялась увольнения, согласилась. В период с 2016 по март 2019 года она передала Селиванову в качестве взятки в общей сложности около 2 миллионов рублей , а также иное имущество – на сумму более 100 тысяч рублей. Сейчас следователь СКР устанавливает все обстоятельства совершённого преступления, собирает и закрепляет доказательственную базу. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники полиции из управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального главка МВД.

Отметим, что Сергей Селиванов первый раз был избран мэром Тугулыма в 2008 году. Его предшественник, Валерий Кудин, тоже попадал под уголовное преследование. Как писал «Новый День», в 2004 году он незаконно продал частному лицу 100 процентов акций ОАО «Недра», находившихся на балансе муниципального предприятия. Данная организация вела добычу песка и имела на это соответствующую лицензию. Номинально ее акции стоили 213 тысяч рублей, а их рыночная цена достигала 2 миллионов рублей.

Тугулым, Евгения Вирачева

Тугулым. Другие новости 15.04.20

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