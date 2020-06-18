В областном избиркоме опровергли бойкот екатеринбургской УИК всем составом

В пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области прокомментировали информацию об отказе членов УИК №1503 в Екатеринбурге участвовать в организации голосования по изменениям в Конституцию РФ. Ранее «Новый День» сообщал, что участковая комиссия бойкотировала плебисцит в полном составе.

В ИКСО подтвердили, что вопрос о неучастии членов комиссии в работе по организации общероссийского голосования обсуждался и был зафиксирован в протоколе заседания УИК. «Однако заявления о выходе из состава комиссии написали только 5 членов, 3 члена комиссии – продолжают работу, 4 человека (всего в составе УИК 12 членов) – свои решения не обозначили. На данный момент УИК №1503 продолжает работать в правомочном составе (не менее половины членов), поскольку 5 вышедших из состава членов оперативно заменены резервом», – сообщили в облизбиркоме.

Также комиссия отметила, что в Свердловской области в составе резервов УИК на сегодняшний день состоят 9 240 человек. «Резерв есть и он достаточный для того, чтобы обеспечить полноценную работу участковых комиссий», – подчеркнули в пресс-службе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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