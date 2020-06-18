В Екатеринбурге УИК полным составом отказался участвовать в голосовании по Конституции (ДОКУМЕНТ)

В Екатеринбурге от участия в голосовании по поправкам в Конституцию отказалась участковая избирательная комиссия полным составом. Члены УИКа запротоколировали свое решение.

Как сообщается в протоколе, отказаться от участия и организации голосования люди решили на основании указа губернатора «О введении режима повышенной готовности», с учетом эпидобстановки, отсутствия страхования риска заражения членок УИКа и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Из 12 членов комиссии 11 проголосовали за, один воздержался.

Фото: Владислав Постников Фото: Владислав Постников

«Екатеринбург вновь в чём-то стал стал первым. Первым городом в России, где участковая избирательная комиссия в полном составе отказалась участвовать в организации «общероссийского голосования» по изменению Конституции. И оформила это официальным решением», – отметил на фейсбуке член «протестной» УИК № 1503 Владислав Постников. «Новый День» запросил комментарий в облизбиркоме.

Добавим, накануне стало известно, что пятеро членов участковых избирательных комиссий Свердловской области подписали письмо о несогласии работать в дни голосования по поправкам в Конституцию.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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