За неделю число бастующих членов УИК увеличилось до пяти

С 10 по 17 июня число членов участковых избирательных комиссий Свердловской области, которые подписали письмо о несогласии работать в дни голосования по поправкам в Конституцию, увеличилось с трех до пяти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние дни письмо подписали екатеринбуржцы Анна Шадрина (УИК № 2651, выдвинута собранием избирателей) и Владимир Слободинский (УИК № 1542, выдвинут партией «Яблоко»). На своей странице в соцсети Слободинский пояснил, что работает в комиссии с апреля 2013 г. «За это время ни разу не пропустил ни одного выборного цикла. Не болел, не был в длительной командировке, не был занят по другим уважительным и неуважительным причинам. Работал и не отказывался от любых поручений. Но что-то в этот раз я боюсь заразиться, а заразившись – заразить других. И это – основная причина. Если эта причина основная, то про другие говорить уже не обязательно», – написал он.

Ранее к бастующим присоединились екатеринбуржцы Всеволод Квашнин (УИК № 1441, Кировский район Екатеринбурга, выдвинут ЛДПР), Наталья Рязанова (УИК № 1246, Верх-Исетский район Екатеринбурга, выдвинута партией «Яблоко»), Елена Шукаева из УИК № 1469. Общее число бастующих членов УИК из всех регионов РФ на сегодняшний день превысило 450 человек.

Председатель свердловского областного избиркома Владимир Русинов ранее заявил: «Иначе как провокацией я это назвать не могу. У нас в области более 25 тысяч членов участковых избирательных комиссий, все эти люди – это добровольцы, это волонтеры, когда они шли сюда, они понимали, что их ждет. А кто-то повелся на какие-то провокации и уговоры. Это будет на совести этих граждан, им потом с этим жить, смотреть в глаза своим детям».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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