Владимир Русинов о забастовке членов УИК: «Иначе как провокацией не могу назвать»

Председатель избиркома Свердловской области Владимир Русинов назвал «провокацией» решение двух членов УИК из Екатеринбурга присоединиться к забастовке своих коллег в дни голосования по поправкам в Конституцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление Русинов сделал на сегодняшнем совместном брифинге с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. «Иначе как провокацией я это назвать не могу, – подчеркнул глава ИК СО. – У нас в области более 25 тысяч членов участковых избирательных комиссий, все эти люди – это добровольцы, это волонтеры, когда они шли сюда, они понимали, что их ждет. А кто-то повелся на какие-то провокации и уговоры. Это будет на совести этих граждан, им потом с этим жить, смотреть в глаза своим детям».

Добавим, Владимир Русинов назвал «некорректным» вопрос о том, какую разнарядку по явке получил регион. «Это некорректный вопрос, как тут можно что-то навязывать. У нас добровольное голосование, оно настолько открыто, настолько доступно! Мы надеемся, что все усилия, которые будут затрачены, дадут хорошую явку», – заявил он.

Напомним, вчера стало известно, что два члена УИК из Свердловской области подписали открытое письмо своих коллег, в котором они заявляют об отказе работать на голосовании по поправкам в Конституцию. Это Всеволод Квашнин (УИК № 1441, Кировский район Екатеринбурга, выдвинут ЛДПР) и Наталья Рязанова (УИК № 1246, Верх-Исетский район Екатеринбурга, выдвинута партией «Яблоко»). Сегодня к бастующим присоединилась Елена Шукаева из екатеринбургской УИК № 1469. Всеволод Квашнин заявил, что реакция на его поступок последовала незамедлительно: ему позвонил председатель и попросил написать заявление о выходе из комиссии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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