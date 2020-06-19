Екатеринбуржцев во время репетиции парада не пускали домой

Жители центра Екатеринбурга пожаловались на то, что во время вчерашней репетиции парада Победы полицейские не пускали горожан на оцепленные улицы, где проходили колонны и техника. Исключения не делали даже для тех, кто живет на этих улицах и пытался просто попасть к себе домой.

Так, екатеринбурженка Лариса, которая живет на перекрестке улиц Антона Валека и Сакко и Ванцетти, рассказала, что она возвращалась домой со стороны Плотинки, но пройти ей не дали полицейские. Девушка показывала им паспорт с регистрацией по месту жительства, подтверждающий, что она живет в центре, однако ее все равно не пропустили, посоветовав только идти в обход – по Малышева и Московской. В итоге вместо того, чтобы попасть домой по прямой – по проспекту Ленина, ей пришлось сделать крюк около пяти километров.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, постановление о перекрытия движения было подписано главой Александром Высокинским. Однако оно касается только ограничения движения всех видов транспорта. О том, чтобы не пропускать пешеходов, там не говорится. «Обеспечить охрану общественного порядка, безопасность движения транспорта и пешеходов на пути прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона и в местах проведения тренировок», – сказано в документе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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